Após arrancar empate, Daniel Jr. celebra golaço na Copa do Nordeste | A TARDE

Reforço para a temporada de 2024 do Vitória, o meia Daniel Júnior marcou um golaço na 4ª rodada da Copa do Nordeste e arrancou um empate contra o Náutico. A partida ocorreu diante do torcedor do Leão, no Barradão, nesta quarta-feira, 21.

Apesar do desempenho abaixo, a equipe rubro-negra conseguiu manter a invencibilidade dentro de casa, graças ao recém chegado, que afirmou estar muito feliz pelo primeiro gol vestindo a camisa do Vitória.

“Muito feliz pelo meu primeiro gol. Até errei no domínio, mas fui feliz em acertar o chute para ajudar a equipe”, destacou o jogador em entrevista logo após a partida.

O resultado mantém o Vitória na 5ª colocação do Grupo A da competição, fora da zona de classificação com 5 pontos somados, os mesmos do Ceará, que está na 4ª posição com um jogo a menos.

O próximo confronto do Leão será no domingo, 25, no Barradão, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será contra o Atlético de Alagoinhas, atual 8º colocado, com previsão de início para às 18h30.