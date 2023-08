Após atos de indisciplina, Flamengo suspende e aplica multa a Pedro

A novela envolvendo o atacante Pedro parece não ter fim. Na tarde desta quarta-feira, 2, o Flamengo suspendeu o atleta do jogo contra o Olímpia, pelas oitavas de final da Libertadores, e aplicou uma multa de 5% do valor do seu salário.

A decisão foi tomada após o jogador faltar a um dia de treino sem justificativa, além do ato de indisciplina por não se aquecer na partida contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão.

Após a confusão envolvendo o ex-preparador físico Pablo Fernandez, que o agrediu com um soco no rosto, Pedro registrou um boletim de ocorrência em Belo Horizonte. Após a comprovação da agressão, Fernandez foi demitido por justa causa.

No dia seguinte, o centroavante alegou dores no rosto e não compareceu ao CT do Flamengo. Em reunião com a diretoria, o jogador voltou a trabalhar normalmente desde a última terça-feira, 1. Ele não teve contato com o técnico Jorge Sampaoli.

Recentemente, o Flamengo puniu os jogadores Arturo Vidal, Marinho e Gabigol por atos de indisciplina. Os dois primeiros já saíram do clube.