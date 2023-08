Após bolada, Lelê treina normalmente e irá enfrentar a França

Apesar do susto no último treino, quando levou uma bolada no rosto que a impediu de dar entrevista coletiva, a goleira titular da Seleção Brasileira, Letícia Izidoro, a Lelê, treinou normalmente nesta quinta-feira, 27, e está pronta para enfrentar a França no sábado, 29, em Brisbane, pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo Feminina.

Para Lelê, a goleada na estreia aumenta a confiança da seleção para o próximo confronto, que será o mais difícil do grupo. Uma vitória simples vai garantir antecipadamente a classificação para as oitavas de final da competição. Embora o Brasil nunca tenha vencido a França em 11 partidas, Letícia acredita que o momento é favorável para encerraro tabu.

"A gente não se coloca como favorita para vencer mas sim como uma seleção mais bem preparada para enfrentar a França. Hoje a gente entende o nosso modelo de jogo, sabe como a gente tem que jogar. Acredito que hoje a seleção brasileira está bem melhor preparada para jogar contra a França" declarou a goleira

Nesta quinta, no penúltimo treino antes do confronto, Letícia participou sem maiores preocupações da movimentação inicial. A técnica sueca Pia Sundhage afirmou que todo o plantel estará disponível para a partida do sábado, inclusive a zagueira Kathellen, que foi poupada no confronto sobre o Panamá, na estreia.

Com 28 anos, Letícia Izidoro está na sua terceira Copa do Mundo, a primeira como titular absoluta no gol brasileiro. Nos Mundiais anteriores em que foi convocada, ela foi aprendiz das experientes Luciana, em 2015, e Bárbara, em 2019. Hoje, em ótima fase com a camisa do Corinthians, Lelê consegue o seu lugar de destaque com a amarelinha e coloca as companheiras de posição no banco..

"Quando a Bárbara era titular eu entendia que era o momento dela, e eu tentava absorver ao máximo. Hoje a troca é a mesma, a gente se ajuda o máximo possível. Hoje é o meu momento e ela está ali para ajudar. É você entender o cenário, o momento de cada uma." afirmou

A goleira do Corinthians avalia o seu desempenhe e, enfim, se considera pronta para representar o Brasil com êxito. "Tudo acontece no tempo certo, a gente às vezes quer as coisas em outro momento, mas o que eu sempre fiz foi procurar estar pronta para quando surgisse o momento."