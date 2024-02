Após Carnaval, ParaPraia promoverá banho de mar na ondina para PCDs | A TARDE

Em uma ação de inclusão social, o ParaPraia iniciará a sua 9ª edição, de 24 de fevereiro a 10 de março, das 08 às 12 horas, na praia de Ondina, em frente ao Instituto Bahiano de Reabilitação – IBR. Assim, o projeto que promove banho de mar assistido para deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida, contará com uma praia com total infraestrutura para receber os banhistas.

Visando o conforto e a total inclusão de pessoas com deficiência (PCDs), a praia terá cadeiras anfíbias flutuantes e acessórios para banhos, espaços para atividades recreativas, banheiros especiais, tendas e pistas de acesso à praia.

Nesta edição, o projeto tem como parceira a UNIFACS, Universidade de Salvador . A Instituição de ensino superior será responsável pela coordenação dos voluntários, através de professores e alunos dos cursos de fisioterapia, medicina, educação física, enfermagem e psicologia, entre outros. O projeto também contará com voluntários de outras instituições, que poderão se inscrever através do site: https://forms.office.com/r/0K5nVcFJDt

O ParaPraia é patrocinado pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (SEMPRE), com o apoio do Salvador Shopping. A produção é da BS Comunicação e Eventos.

O projeto já existe há oito anos e é o principal projeto de inclusão para deficientes físicos e pessoas com pouca mobilidade, que possuem dificuldade de acesso à praia no Verão de Salvador. A expectativa dos organizadores é que este ano o projeto receba em média 60 pessoas por dia.