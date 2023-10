Após confirmação de doping, Juventus reduz salário de Pobga | A TARDE

Após ser flagrado no exame antidoping e testar positivo para uso de testosterona, o meio-campista Paul Pogba foi punido pela Juventus. De acordo com o jornal “Gazzetta dello Sport”, o jogador teve seu salário reduzido e vai receber referente ao piso salarial para jogadores do clube. Ele encontra-se afastado das atividades.

Ainda segundo a publicação do jornal, Pogba ganhava 8 milhões de euros (R$ 42 milhões) por temporada, todavia agora ele receberá na faixa mil euros mensais (R$ 5,3 mil). Agora, a diretoria da "vecchia signora" busca viabilizar a rescisão contratual com o atleta.

Em setembro, Pogba teve o teste positivo para testosterona, que é uma substância terminantemente proibida e não pode ser utilizada sem a devida autorização. Vale salientar que, caso for comprovado que o meio-campista se dopou, a pena será de quatro anos.

Mesmo sem atuar no jogo contra a Udinese, pela primeira rodada do Campeonato Italiano, Pogba foi selecionado para o exame antidoping. Desde seu retorno a Juventus, há um ano, ele passa por problemas físicos. Na temporada 2023, ele atuou em apenas dois jogos na condição de reserva, com apenas 52 minutos em campo.