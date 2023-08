Após confusão, Gerson posta texto e deseja melhoras a Varela

Após se lesionar durante o jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil, o lateral uruguaio Guillermo Varela irá desfalcar o Flamengo nas próximas semanas. O volante Gerson utilizou as redes sociais para desejar melhoras ao companheiro de clube. Os dois foram protagonistas de uma briga no Ninho do Urubu, CT do clube carioca.

Em publicação feita em suas redes sociais, Gerson chamou Varela de 'amigo e companheiro de trabalho', admitiu 'erros' em relação ao ocorrido durante a semana e mandou uma mensagem de força ao jogador uruguaio.

"Amigo e companheiro de trabalho, Varela, como conversamos e nos entendemos ontem pela manhã, os erros fazem parte de nós humanos e por vezes nos excedemos. Certeza que sairemos ainda maiores e melhores de tudo isso".

"Estendo o nosso abraço de ontem por aqui. Que a sua recuperação da lesão no joelho seja breve e que esteja conosco o quanto antes. Seguimos em busca do bem coletivo. Pelo Flamengo", complementou Gerson.

Por sua vez, Valera o respondeu e garantiu que os dois sempre tiveram uma "boa amizade".

"Obrigado pelo apoio. Sempre tivemos uma boa amizade, e os erros sempre nos ensinam, agora é recuperar e voltar melhor, vamos com tudo'', respondeu.

O Flamengo derrotou o Grêmio por 1 a 0 e se garantiu na final da Copa do Brasil pelo segundo ano seguida. O Rubro-Negro carioca terá como adversário o São Paulo, que eliminou o Corinthians.