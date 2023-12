Após derrota, elenco do Bahia é recebido sob protestos; veja vídeo | A TARDE

O elenco do Bahia foi recebido sob protestos ao desembarcar no aeroporto Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, na madrugada desta segunda-feira, 4, por volta das 2h. A revolta dos torcedores veio após a derrota sofrida para o, já rebaixado, América Mineiro, por 3x2, no último domingo, 3, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

A Polícia Militar estava no local e escoltou os jogadores a um lugar seguro. Além disso, a corporação precisou disparar balas de borrachas para dispensar os torcedores que protestaram. O grupo demonstrou insatisfação com o elenco, que segue com 41 pontos, na 17ª colocação, indo para a última rodada em uma situação delicada.

No vídeo, é possível escutar um torcedor gritando o nome do treinador Rogério Ceni e afirmando "não é brincadeira, não". Veja abaixo:

Jogadores do Bahia são recebidos sob protestos no Aeroporto Divulgação

Na 38ª rodada, o Bahia enfrentará o Atlético Mineiro, 2° colocado, na Arena Fonte Nova, na quarta-feira, 6, às 21h30. Para se livrar do rebaixamento, o tricolor não depende só de si, mas sim de outros resultados.



Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Esquadrão chega na última rodada com 68.9% de chance de ser rebaixado, de forma que precisará torcer contra Vasco (24.9%) e Santos (6.2%).

Além de vencer o Galo, será necessário a derrota de uma das duas equipes, porém, em caso de empate, o Bahia só conseguirá ultrapassar o gigante da colina, que enfrentará o Bragantino, enquanto o Peixe joga contra o Fortaleza. Todos os jogos ocorrem no mesmo dia e horário.