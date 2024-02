Após derrota, Jacobina demite técnico e anuncia substituto | A TARDE

Após a derrota para o Juazeirense neste sábado, 17, o Jacobina comunicou, através das redes sociais, o desligamento do treinador Alex Alves das funções do clube. Além dele, o auxiliar técnico Valter Luís deixa seu cargo. O resultado da 7ª rodada foi a terceira derrota da equipe no Campeonato Baiano de 2024, que atualmente está na 8ª colocação.

Através das redes sociais, o clube agradeceu aos profissionais pelos serviços prestados e desejou sucesso no restante da carreira; confira o comunicado completo:

"O Jacobina Esporte Clube comunica o desligamento do treinador Alex Alves do comando técnico da equipe. Além dele, o auxiliar técnico Valter Luís deixa seu cargo. O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso ao longo de suas carreiras"

Por outro lado, minutos depois, a equipe de Jacobina anunciou um velho conhecido como substituto. Augusto Fassina, técnico do acesso à primeira divisão do Baianão, está de volta e comandará o Jegue da Chapada no restante da competição.