Após desafiar Popó, Belfort garante Neymar na primeira fileira da luta | A TARDE

Vitor Belfort está decidido a concretizar uma luta contra Acelino Popó Freitas. Durante uma transmissão ao vivo no canal Combate do YouTube, o ex-campeão do UFC declarou que um confronto entre os dois poderia "romper barreiras" no mundo do esporte e afirmou que até uma das maiores celebridades do Brasil e do mundo estaria presente na plateia: Neymar Jr, o jogador de futebol do Al-Hilal e da Seleção Brasileira.

"Eu só estou querendo fazer uma luta que o Neymar me disse, "Vitor, não vejo a hora. Vontade de estar na primeira fila". Ele me mandou um direct. Todo mundo quer ver essa luta, revelou Belfort.



Com 46 anos, Vitor Belfort não compete no MMA desde 2018, quando saiu do UFC, mas participou de duas lutas de boxe nos últimos três anos. Em 2021, o carioca conquistou uma vitória por nocaute técnico sobre o ex-campeão mundial peso-pesado Evander Holyfield. Já em 2023, ele derrotou Ronaldo Jacaré por decisão unânime.

Belfort enfatizou que não está interessado em enfrentar Popó, tetracampeão mundial de boxe, por questões financeiras, e afirmou que o confronto não seria realizado no Fight Music Show. Ele revelou ter discutido o assunto com o organizador do evento, Mamá Brito. No entanto, ele também mencionou que o embate entre os dois seria o único capaz de atrair a atenção do público, não apenas no Brasil.

"Não tem como falar em furar a bolha sem ser eu contra Popó. A gente não vai furar a bolha, a gente vai furar o Brasil, o planeta Terra", afirmou o lutador.

Campeão do torneio peso-pesado em 1997 e do peso-meio-pesado em 2004 no UFC, Belfort propôs uma luta com regras mistas, incluindo a possibilidade do clinche. Ele também afirmou que pretende que o combate seja beneficente. Por outro lado, questionou Popó por ter enfrentado influenciadores digitais sem experiência em esportes de combate.

"Como o Carlson Gracie falava: tem galo mutuca e tem galo que não é mutuca. O galo mutuca é o que foge. Talvez ele foi valente pra enfrentar o Bambam, agora vamos ver se ele é valente pra me enfrentar também. Eu ainda respeito o Popó e eu quero salvar o legado dele, porque atualmente ele está enterrando o legado dele", disparou.