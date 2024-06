Após eliminação, Bahia volta aos treinos de olho no Atlético-MG | A TARDE

O elenco do Bahia retornou aos treinos nesta terça-feira, 28, após a eliminação nas semifinais da Copa do Nordeste contra o CRB. Deixando o resultado negativo para trás, o elenco tricolor se reapresentou com foco no Atlético-MG, adversário da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O duelo será no domingo, 2, na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 16h.

De início, a comissão técnica reuniu os atletas no auditório para um vídeo que durou cerca de 20 minutos. Na sequência, realizaram exercícios de ativação na academia.

No campo, sob comando do preparador físico Danilo Augusto, os atletas realizaram um breve aquecimento antes de iniciarem, de fato, as atividades táticas, promovidas pelo treinador Rogério Ceni. Antes de encerrar, alguns atletas focaram nas finalizações.

Recuperado de uma gripe, o zagueiro Marcos Victor treinou normalmente com o restante do elenco. Entretanto, ainda sem liberação do departamento médico, Victor Cuesta e Acevedo ficaram na academia, enquanto o lateral Ryan deu seguimento à transição no gramado.

