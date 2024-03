Após eliminação no estadual, Carlos Rabello é demitido da Juazeirense | A TARDE

Após a eliminação no Campeonato Baiano, a diretoria da Juazeirense demitiu o técnico Carlos Rabello. O anúncio do desligamento foi feito na noite desta segunda-feira, 4, através da assessoria de comunicação do Cancão de Fogo. O clube já está no mercado em busca de um novo treinador para a sequência da Copa do Nordeste e do Campeonbato Brasileiro da Série D.

A Juazeirense fazia campanha estável no Baianão, onde chegou a ser lider e a ficar no G-4 por algumas rodadas. Com as derrotas para o Bahia, de virada, no Adauto Moraes, e a goleada sofrida pelo rebaixado Bahia de Feira por 5 a 1 na última rodada, custaram a classificação da equipe a semifinal do estadual. Foi a gota d'água para a diretoria.

Essa foi a quinta passagem de Carlos Rabello pelo Cancão de Fogo. Ele comandou o time em 15 jogos na temporada 2024, com seis vitórias, três empates e seis derrotas, com 20 gols marcados e 20 sofridos. No Baiano, o time terminou na 5ª colocação, com 14 pontos somados. Na Copa do Nordeste, é o 6º do grupo B, com apenas uma vitória e três derrotas.

A equipe volta a campo pelo regional nesta quarta-feira, 6, contra o América-RN, às 19h, no Estádio. Adauto Moraes, em Juazeiro.