Após empatar no Baianão, Juazeirense foca no duelo contra o Ceará | A TARDE

A Sociedade Desportiva Juazeirense entrou em campo na noite da última quinta-feira, 2, contra o Itabuna, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Baiano de 2024, e mesmo jogando em casa, o ‘Cancão de Fogo’ não conseguiu o triunfo, empatando a partida por 1 a 1. Com o resultado, a equipe comandada pelo treinador Carlos Rabelo alcançou os oito pontos e permanece em quarto lugar, na zona de classificação para a próxima fase.

Após cinco rodadas focando apenas na disputa do Baianão, a Juazeirense agora volta suas forças para o jogo de estreia na Copa do Nordeste, contra o Ceará, atual campeão da competição, neste domingo, 4, às 19 h, no Estádio Adauto Moraes. Visando conquistar o resultado positivo para iniciar bem o torneio, o técnico Carlos Rabelo prezou cautela contra o adversário: “Vamos iniciar a Copa do Nordeste enfrentando o último campeão. Um time grande da região Nordeste e do Brasil, que está na Série B, mas recentemente estava na primeira divisão, e as dificuldades serão muitas, não tenha dúvidas”.

Entretanto, apesar das dificuldades do jogo, Rabelo destacou que o clube está acostumado a enfrentar grandes times: “A Juazeirense está acostumada a jogar e fazer grandes partidas contra as grandes equipes que vem para Juazeiro, e esse jogo não vai fugir a regra. Imagino que será um grande jogo, bem disputado. Temos como comprometimento fazer uma boa campanha na Copa do Nordeste”.