Após empate, Brasil garante vaga na Copa do Mundo feminina sub-17 | A TARDE

A Seleção Brasileira Feminina sub-17 garantiu vaga na Copa do Mundo da categoria após o empate em 2x2 contra Colômbia, nesta quinta-feira, 28. Desta forma, o Brasil segue na liderança do quadrangular de forma invicta e conseguiu a classificação de forma antecipada para o Mundial que ocorrerá na República Dominicana, em setembro.

Na primeira rodada, a meninada goleou o Equador por 4x0, com três gols de Giovanna Waksman e um golaço de Francine. Assim, a Seleção segue invicta no torneio. Desta vez, quem abriu o placar foi as adversárias, que assustaram com um bom início e colocaram 2x0. Entretanto, a amarelinha não abaixou a cabeça e buscou o empate marcando dois gols em dois minutos. Os gols foram marcados por Juju e Myka.

Faltando uma rodada para o fim do torneio, o Brasil garantiu pontuação e saldo suficiente para se manter na zona de classificação do quadrangular, mesmo que saia derrotado na última rodada, tendo em vista que as três melhores campanhas garantem vaga à Copa do Mundo feminina sub-17.