Após encontro em Salvador, seis skatistas integram time de diversidade

O festival “Tamo Junto Nesse Game”, realizado em Salvador no último mês de agosto, marcou o encontro de diferentes gerações do skate brasileiro. O evento também celebrou a chegada de seis novos talentos que se juntaram ao Squad BB, equipe patrocinada pelo Banco do Brasil. O público presente teve a oportunidade de assistir a incríveis apresentações e manobras executadas pelos atletas, que deixaram sua marca na Bahia.

O Squad BB de Skate já era reconhecido por nomes de peso como a lenda mundial Bob Burnquist, a medalhista olímpica Rayssa Leal, e os jovens talentos Filipe Mota e Marina Gabriela. Agora, o time recebe com entusiasmo a chegada de Augusto Akio, Raicca Ventura, Felipe Nunes, Davison Fortunato, Dani Martins e Fernando Araújo, o skatista cego.

Além da performance esportiva, a escolha desses atletas se baseou no que cada atleta representa para o esporte e como eles contribuem para a sociedade. Tadeu Figueiró, executivo de marketing do Banco do Brasil, ressaltou o objetivo desse patrocínio.

"Para o Banco do Brasil, investir no esporte não é apenas sobre o pódio. O objetivo principal é apoiar e incentivar atletas e modalidades para que sejam agentes transformadores e possam mudar vidas, inspirando e influenciando as novas gerações", ressaltou Tadeu.

Conheça um pouco mais sobre os novos integrantes do Squad BB de skate:

Raicca Ventura, 16 anos, é uma das grandes promessas de medalha olímpica para Paris 2024 na modalidade Park. A jovem do ABC Paulista já conquistou diversos títulos e é atualmente a sexta melhor skatista do mundo, sendo a primeira brasileira no ranking mundial.

Dani Martins, 14 anos, é de Manaus, Amazonas, também compõe o time feminino do Squad BB. Atleta da Seleção Brasileira Júnior de Skate, Dani vem evoluindo cada vez mais nas manobras e técnicas, conquistando o seu espaço no cenário da categoria street ao lado de Rayssa Leal e Marina Gabriela. "É uma sensação irada poder representar o Amazonas junto com o Banco do Brasil, estou muito animada para os próximos desafios com essa parceria", disse a atleta.

Já Felipe Nunes e Fernando Araújo chegam ao Squad para inspirar e mostrar que não há limitações no skate. Felipe, 23 anos, apadrinhado por Tony Hawk, perdeu as duas pernas aos 6 anos de idade, enquanto brincava em um trilho de trem. O curitibano medalhista do X-Games (principal campeonato de esportes radicais do mundo) sonha em competir nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. "Tenho certeza que fazer parte do Squad BB vai me ajudar a chegar mais perto de realizar esse sonho, além de inspirar muitos outros atletas PCDs a persistirem em seus objetivos", comentou.

Enquanto Fernando, conhecido como Skatista Cego, é uma das principais referências do skate adaptado, pois, junto com o seu técnico Léo Scott, criaram métodos próprios usando a bengala-guia ao andar de skate. "Minha paixão pelo skate começou quando eu era criança, quando jogava Tony Hawk com meu irmão. Então, hoje, ser patrocinado pelo Banco do Brasil é a realização de um sonho", afirmou o carioca de 29 anos.

O paulistano Davison Fortunato, 32 anos, além de realizar altas manobras, carrega o lifestyle do skate para todos os lugares. O skatista é apresentador do SLS (Street League de Skate) e é totalmente envolvido em causas sociais, que impulsionam a diversidade, equidade de gêneros e valorização da cultura urbana. "Acredito muito no propósito do Banco do Brasil em diversificar o Squad. É irado ver todo mundo indo mais longe com mais apoio, é disso que precisamos", declarou.

Já o curitibano Augusto Akio, 22 anos, é atualmente o segundo melhor skatista do mundo na modalidade Park, sendo uma das principais promessas para conquistar uma medalha olímpica em Paris 2024. Além do skate, Akio também se aventura em artes circenses e sempre rouba a cena em campeonatos, ao fazer malabarismo em cima das quatro rodinhas, entregando muito talento e carisma.