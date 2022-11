Após lance que tirou Nkunku da Copa, Camavinga sofre ataques racistas

O volante da Seleção da França e do Real Madrid, Eduardo Camavinga, foi vítima de ataques racistas logo após a divulgação do vídeo do acidente queresultou na lesão que tirou o atacante,Christopher Nkunku, do RB Leipzig, da Copa do Mundo do Catar.

O lance, que resultou numa entorse no joelho esquerdo do atacante, aconteceu nesta terça-feira, 15, durante o treino da seleção francesa. Após a divulgação das imagens, as redes sociais do jogador foram invadidas por comentários ofensivos contra o atleta.

Randal Kolo Muani, atacante do Eintracht Frankfurt, foi chamado para o lugar do jogador do RB Leipzig. Com isso, Nkunku se juntou ao goleiro Mike Maignan, ao zagueiro Presnel Kimpembe e aos meias N'Golo Kanté e Paul Pogba na lista de jogadores franceses que não vão disputar a Copa do Mundo por lesão.