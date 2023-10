Após lesão muscular, Raphinha é desconvocado da Seleção Brasileira | A TARDE

O atacante Raphinha, jogador do Barcelona, foi cortado da Seleção Brasileira para os amistoso de outubro após uma lesão muscular sofrida no último jogo pelo clube catalão, contra o Sevilla. A decisão foi tomada após conversa com Rodrigo Lasmar, médico da Seleção, e com o departamento médico do clube espanhol.

Para substituí-los nos confrontos diante de Venezuela, no dia 12 de outubro e Uruguai, em 17 do mesmo mês, o técnico da Seleção convocou David Neres, que atualmente joga no Benfica. Os confrontos acontecerão em Cuiabá e Montevidéu, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2026.

David Neres disputará Eliminatórias | Foto: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

No Barcelona, Raphinha soma sete jogos com dois gols e três assistências. O seu substituto, por sua vez, disputou oito jogos na temporada, somando um gol e três assistências.