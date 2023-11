Após luta cancelada, Robson Conceição volta aos ringues nesta semana | A TARDE

Campeão olímpico em 2016, o baiano Robson Conceição segue na busca pelo seu primeiro título mundial de boxe. Após ter a luta contra o estadunidense Humberto Galindo cancelada, o pugilista está nos Estados Unidos para enfrentar o mexicano Emanuel Navarrete pela categoria leve júnior, de até 59kg, nesta quinta-feira, 16.

Sob a tutela da Organização Mundial de Boxe (WBO), o evento será realizado na T-Mobile Arena, em Las Vegas. A luta terá no máximo 12 rounds e será a principal luta, logo antes do duelo pelo título dos leves entre o estadunidense Shakur Stevenson, que já venceu Robson na disputa pelo cinturão uma vez, e o dominicano Edwin De Los Santos.

O cartel do pugilista baiano conta com 17 vitórias, duas derrotas e um "no contest". Além da derrota para Stevenson, Robson também perdeu a disputa do cinturão para o mexicano Óscar Valdez. Agora “O Brabo” almeja refazer o caminho do ouro olímpico e conquistar um cinturão no boxe profissional em sua terceira tentativa.