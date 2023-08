Após morte de Deon, CBF adia o jogo entre Bahia de Feira x Nacional-AM

Um dia após a morte do atacante Deon durante um treinamento, a CBF confirmou o adiantamento do jogo entre Bahia de Feira Nacional-AM, pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

Inicialmente marcada para o próximo sábado 12, às 17h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, a partida será disputada na segunda-feira, 14, às 19h, no mesmo local.

A solicitação à entidade máxima do futebol foi feita pelo Tremendão nesta quinta . De acordo com o comunicado publicado pela CBF, o motivo do adiamento é por "motivo de força maior".

Deon, de 36 anos, participava normalmente da atividade de preparação para o jogo decisivo contra o Nacional e caiu desacordado. Ele foi socorrido para uma unidade de saúde de Feira de Santana, mas não resistiu. Ele estava no Bahia de Feira há seis temporadas. Sua última partida foi contra o Potiguar-RN, semana passada.

O jogador será sepultado nesta quinta-feira, 10, em Itapicuru, sua terra natal.