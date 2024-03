Após morte de torcedor, organizadas de Cruzeiro e Galo são banidas | A TARDE

O Ministério Público de Minas Gerais anunciou nesta segunda-feira que as torcidas organizadas do Atlético-MG e do Cruzeiro foram temporariamente banidas, em resposta à morte de um torcedor no último sábado. O banimento, válido por dois anos, proíbe as torcidas de frequentarem estádios no território nacional e seus arredores durante os dias de jogos, em um raio de cinco mil metros.

Organizadas de Cruzeiro e Atlético-MG brigam no Barreiro, em BH. Ambos os times tem jogos no mesmo horário. Um torcedor foi baleado.



A torcida do Atlético, que já havia sido punida anteriormente com um ano de banimento, seguido por três meses, em 2022 e 2023, agora enfrentará um novo banimento temporário até 4 de março de 2026. Enquanto isso, a torcida do Cruzeiro, banida temporariamente até março de 2026, cumprirá o novo período de banimento entre 15 de março de 2026 e 15 de março de 2028.



De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, o banimento temporário implica na proibição do uso, porte e exibição de qualquer item que caracterize a presença das torcidas nos estádios ou arredores nos dias de jogos, incluindo vestimentas, faixas, bandeiras e instrumentos musicais. O não cumprimento acarretará uma multa de R$ 50 mil.

De acordo com o MP, “em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, a medida educativa aplicada nesta segunda-feira tem caráter cautelar, sendo que após a observância do direito de defesa das entidades acima mencionadas, a ser exercido e apreciado em até trinta dias, a medida será novamente analisada, sendo convalidada ou revogada”.

A aceitação da recomendação requer a aprovação da Federação Mineira de Futebol e deve ser divulgada nos sites tanto da entidade quanto da Confederação Brasileira de Futebol. A publicação deve especificar que se trata de uma resolução das entidades responsáveis pelos campeonatos de futebol em que o Cruzeiro Esporte Clube e o Clube Atlético Mineiro participam.

Recentemente, Atlético e Cruzeiro concordaram em disputar o clássico com apenas uma torcida até o final de 2025.