Após ouro no Pan, Brasil inicia caminhada no Mundial de Handebol | A TARDE

A seleção brasileira feminina de Handebol iniciará a sua caminhada no Copa do Mundo da modalidade nesta quarta-feira, 29, buscando, pelo menos, igualar a sua campanha de 2021 e chegar às quartas de final. Pela primeira vez, a competição terá três países como sede, são eles: Dinamarca, Suécia e Noruega.

As brasileiras chegam com a moral elevada após garantir o lugar mais alto do pódio e o ouro do Pan. O Brasil está no grupo G, com Espanha, Cazaquistão e Ucrânia, equipe no qual a amarelinha fará a sua estreia, na cidade de Frederikshavn, às 14h da quarta-feira, 29.

A primeira fase do Mundial contará com 32 seleções, maior número de países representados desde a primeira edição. Ao lado da Espanha, a Seleção brasileira é favorita para avançar de fase e chegar às oitavas, onde poderá enfrentar as classificadas do Grupo G, que conta com Países Baixos, Argentina, República do Congo e República Tcheca.

Em relação ao Mundial passado, 10 atletas voltaram, já em comparação a edição de 2013, essa que o Brasil foi campeão, apenas a goleira Barbara Arenhart segue na lista.

Vale lembrar que a campeã garantirá vaga direta para os Jogos Olímpicos de 2024, que ocorrerá em Paris, na França. Assim como ocorreu no Pan-Americano de Santiago, chile, onde a Seleção feminina garantiu o ouro e já está com a passagem garantida.

Confira a lista de convocadas:

GOLEIRAS

Babi Arenhart — Krim Ljubljana (SLO)

Gabi Moreschi — Bietigheim (ALE)

PIVÔS

Ligia Costa — Dac D’Unajska Streda (SVK)

Marcela Arounian — Aula Valladolid (ESP)

Tamires Araújo — Gloria Bistrita (ROU)

PONTAS

Fernanda Lima — Elda Prestígio (ESP)

Larissa Araújo — Dunarea Braila (ROU)

Adriana Cardoso — Budcunost Bemax (MKD)

Mariana Costa — Debrecen Kezilaboa (HUN)

ARMADORAS

Bruna de Paula — Gyor Audi Eto KC (HUN)

Ana Paula Belo — Riece (ITA)

Francielle Rocha — Dunarea Braila (ROU)

Giulia Guarieiro – Granollers (ESP)

Jhennifer Santos — Rocasa Gran Canaria (ESP)

Patricia Matielli – Zaglebie Lubin (POL)

Mariane Fernandes – Super Amara Bera Bera (ESP)

Kelly Rosa — Elche (ESP)

Gabriela Bitolo — Málaga Costa del Sol (ESP)