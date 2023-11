Após perder liderança, Botafogo anuncia Tiago Nunes como novo técnico | A TARDE

O Botafogo anunciou nesta quinta-feira, 16, a contratação do técnico Tiago Nunes, que estava no Sporting Cristal do Peru e chega nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro com a missão de brigar pelo título.

"O treinador Tiago Nunes é o escolhido para comandar o Botafogo até o final de 2025. Gaúcho de Santa Maria, Tiago tem 43 anos e chega ao Glorioso para somar forças na disputa pelo título brasileiro", informou o clube em um comunicado.

Nunes assume o Botafogo no lugar de Lúcio Flávio, demitido após uma sequência de maus resultados.

O time, que chegou a abrir 13 pontos de vantagem na liderança do Brasileirão, não vence há seis jogos e, na última rodada, foi ultrapassado pelo Palmeiras ao empatar em 2 a 2 com o Bragantino.

O 'alvinegro', no entanto, tem um jogo a menos que o 'Verdão' e pode voltar a ser líder caso vença a partida adiada contra o Fortaleza, no Ceará, na semana que vem. Depois, restarão quatro rodadas até o fim do Brasileirão.

Tiago Nunes teve o primeiro contato com o grupo de jogadores do Botafogo na quarta-feira e já comandou duas sessões de treinamento, segundo o clube.

Ele será o quinto técnico da equipe na temporada, após as passagens de Luís Castro, Cláudio Caçapa, Bruno Lage e Lúcio Flávio.

"Um prazer estar aqui, muito obrigado por essa recepção, espero que a gente possa, sem dúvida nenhuma, fazer um grande trabalho à frente desse gigante do futebol brasileiro", disse o treinador em um vídeo publicado nas redes sociais.

Em seu currículo, Tiago Nunes tem passagens por Corinthians, Grêmio e Athletico-PR, onde foi campeão da Copa Sul-Americana de 2018 e da Copa do Brasil de 2019.