Após polêmica, Brasil voltará a ter jogador vestindo a camisa 24

Gabriel Martinelli vai ser o jogador que vai usar a camisa de número 24. Após polêmica na Copa América, que acusava de 'LGBTfobia' por não ter jogadores usando o número, a Seleção Brasileira vai ter o atacante do Arsenal vestindo o algarismo na Copa do Mundo no Catar.

Na Copa América de 2021 o goleiro Ederson usou a 23 e o volante Douglas Luiz, ao invés de usar a 24 usou a 25, isso fez com que o "Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT" fosse à Justiça e entrasse com um processo contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O motivo do grupo de entrar com ação na justiça é pelo número ser um “tabu” no Brasil, que associa o 24 a homossexuais. A origem da ligação se deve ao número ser o do veado no popular jogo do bicho, o que faz com que a numeração tenha conotação homofóbica.

O atleta do Arsenal será o primeiro camisa 24 da história da Seleção Brasileira em Copas, já que essa é a primeira vez que o número de convocados ao Mundial ultrapassa 23, possibilitando a inscrição de 26 nomes.