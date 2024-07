Após primeira fase, Copa América 'devolve' sete jogadores à Série A

Ángel Romero, jogador do Corinthians - Foto: Aric Becker / AFP

A primeira fase da Copa América foi encerrada nesta terça-feira, 2, com oito seleções garantidas nas quartas de final. Com isso, sete jogadores retornaram aos seus clubes na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Entre eles, está o Palmeiras, adversário do Bahia na 15ª rodada da Série A, que terá o zagueiro Gustavo Gomez.

O país que mais contou com atletas da elite foi o Paraguai, com quatro ao todo. Logo atrás veio o Chile, com três nomes. Na Série B, a Bolívia também 'devolveu' dois atletas. Entretanto, com oito seleções na disputa, o Brasileirão ainda terá o desfalque de 26 atletas, divididos entre Brasil, Colômbia, Equador, Venezuela e Uruguai.

Série A:

Paraguai: Gustavo Gómez (Palmeiras), Mathías Villasanti (Grêmio), Bobadilla (São Paulo) e Ángel Romero (Corinthians)

Chile: Kuscevic (Fortaleza), Pulgar (Flamengo) e Eduardo Vargas (Atlético-MG)

Série B:

Bolívia: Miguelito (Santos) e Luis Haquin (Ponte Preta)

Para a próxima semana, com as definições das semifinais, mais atletas retornarão aos seus clubes. As quartas iniciam nesta quinta-feira, 4, no confronto entre Argentina e Equador. Na sexta-feira, 5, por sua vez, terá o encontro entre Venezuela e Canadá. Os últimos duelos serão no sábado, com Brasil x Uruguai e Panamá x Colômbia.