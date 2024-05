Após punição do Flamengo, Gabigol se pronuncia nas redes sociais | A TARDE

Após punição imposta pelo Flamengo com multa e a suspensão do uso da camisa 10 por conta do vazamento de uma foto vestindo o uniforme do Corinthians, o atacante Gabigol se pronunciou. Ele utilizou sua conta oficial no Instagram para falar sobre o ocorrido.

Um dos grandes ídolos do rubro-negro carioca, Gabigol informou que respeita a medida adotada pela diretoria e declarou seu amor para o Fla. No texto publicado, Gabriel revelou que irá acatar outro número de camisa e que seguirá dedicado ao time.

Segundo informações do repórter Venê Casagrande, a foto foi compartilhada no WhatsApp no modo de 'visualização única", por uma pessoa que foi pela primeira vez na casa do jogador. Gabigol ganhou a camisa após o jogo contra o Corinthians, realizado na semana passada, pelo Brasileirão.

Confira a postagem de Gabigol nas redes sociais:

