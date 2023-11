Após quebra de jejum de 36 anos, Lucas Verthein é ouro no Pan 2023 | A TARDE

O remo brasileiro faz história no jogos Pan-Americanos de Santiago. Na manhã desta quarta-feira, 25, Lucas Verthein conquistou a medalha de ouro no skiff simples, com o tempo de 6min58s76. O Brasil encerrou um jejum de 36 anos. A modalidade não conquistava o ouro masculino desde o Pan de 1987, em Indianápolis, nos Estados Unidos.

Além do ouro de Lucas, a prata foi de James Plihal, dos Estados Unidos, com 6min59s93. A medalha de bronze ficou com o mexicano Juan Rodriguez, no tempo de 7min01s27.

Vale lembrar que Lucas foi o primeiro brasileiro a avançar em disputas individuais na história do remo em Jogos Olímpicos, em Tóquio 2020, aos 23 anos, para as quartas de final. Na fase semifinal, terminou em quinto lugar, na ocasião.

Prata no feminino

A primeira medalha brasileira desta quarta foi conquistada por Beatriz Cardoso. A atleta levou a medalha de prata categoria skiff simples, com o tempo de 7min46s73. A mexicana Kenia Lechuga ficou com o ouro, com 7min44s63, e o bronze com a paraguaia Nicole Martinez Gonzalez, com a marca de 7min47s29.