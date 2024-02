Após racismo com goleiro, Milan faz protesto nas redes sociais | A TARDE

O Milan se pronuniou oficialmente após o goleiro francês Maignan ser alvo de ofensas racistas da torcida da Udinese, em jogo válido pelo Campeonato Italiano. O clube rossoneri divulgou que fará um protesto de um dia sem postagens em suas redes sociais como forma de apoio à luta contra o racismo.

"Após os eventos inaceitáveis durante a partida contra a Udinese, o Milan decidiu não postar nenhum conteúdo em redes sociais hoje, 21 de janeiro de 2024, em apoio a Mike Maignan e à luta contra o racismo. #WeRespAct", publicou o clube.

Na hora do jogo, Maignan saiu de campo após ser ofendido de maneira consecutiva. O goleiro conversou com o árbitro e contou com a solidariedade dos seus companheiros de time. Minutos depois, todos retornaram e a partida continuou.

Há dois anos, Maignan sofreu insultos de cunho racista no jogo ent Milan e Cagliari. Em entrevista, ele pediu punições mais severas aos criminosos.

"Eles [torcedores da Udinese] fizeram barulhos de macaco o tempo todo. Não é a primeira vez que isso acontece comigo. Eles devem sofrer sanções duras, porque só ficar falando não resolve nada", disse ao canal DAZN.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, utilizou as redes sociais para se manifestar sobre o time. O italiano defendeu

"Além dos três protocolos antirracismo (paralisação da partida, 2ª paralisação e abandono do jogo), nós precisamos forçar a derrota automática para clubes cujos torcedores cometam racismo e forcem o abandono das partidas, assim como aplicar banimentos de estádios a nível mundial e também acusações criminais contra os racistas", escreveu o dirigente.

Após os eventos inaceitáveis durante a partida contra a Udinese, o Milan decidiu não postar nenhum conteúdo em redes sociais hoje, 21 de janeiro de 2024, em apoio a Mike Maignan e à luta contra o racismo.#WeRespAct — AC Milan BR (@acmilanbr) January 21, 2024