Após retorno, Nadal sofre primeira derrota e é eliminado de Brisbane | A TARDE

Após quase um ano afastado das quadras, o tenista espanhol Rafael Nadal retornou como convidado ao torneio ATP 250 de Brisbane, na Austrália, onde chegou até as quartas de final. Na manhã desta sexta-feira, 5, o Touro, como é carinhosamente chamado, enfrentou o australiano Jordan Thompson, número 50 do mundo, e saiu derrotado por dois sets a um, com parciais de 5/7, 7/6 (6) e 6/3.

O espanhol de 37 anos, ex-número 1 do mundo, teve três chances de fechar o jogo por 2x0. Apesar disso, não conseguiu efetuar a quebra de serviço e viu o australiano levar a melhor no segundo set. Entretanto, durante a terceira parcial, Nadal demonstrou desconforto no quadril e pediu atendimento médico, o que proporcionou o crescimento do adversário.

Na sequência, Thompson se manteve melhor e venceu o espanhol em um rally emocionante, o maior dos três confrontos que os tenistas fizeram entre si durante a carreira.

Nas semis, o australiano vai enfrentar Grigor Dimitrov, da Bulgária, número 14 do mundo. O confronto entre os dois está empatado em 1 a 1 e será neste sábado, 6, às 7h30 da manhã (horário de Brasília).

Com a eliminação, Nadal poderá focar no primeiro Grand Slam do ano, o aberto da Austrália, que ocorre em Melbourne, este que ganhou em 2022, contra o russo Daniil Medvedev. Atualmente na 672ª posição no ranking da ATP, pelo período afastado, o tenista espanhol entrará no torneio como convidado.

A competição acontecerá a partir do dia 14 de janeiro, com final programada para o dia 28 do mesmo mês. As partidas serão transmitidas em tv fechada, pela Espn, e na plataforma de streaming Star Plus.