Após retorno recente, Ja Morant lesiona ombro e está fora da temporada | A TARDE

Um dos principais nomes da nova geração da NBA, Ja Morant sofreu uma ruptura no ombro direito no último sábado, 6, e perderá o restante da temporada. A informação foi confirmada pelo Memphis Grizzlies, da Conferência Oeste, equipe do astro, na segunda-feira, 8, juntamente com a informação de intervenção cirúrgica ao atleta.

De acordo com a franquia, o astro sentiu o primeiro sinal de desconforto após o triunfo sobre o Los Angeles Lakers. Com o resultado dos exames, foi detectado uma subluxação no ombro direito, diagnosticando o rompimento do ligamento por meio de ressonância.

"Após dor e instabilidade, Morant passou por exames que revelaram uma ruptura", disse o Grizzlies através de um comunicado.

Armador do Grizzlies perderá o restante da temporada da NBA | Foto: Chris Coduto / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Desta forma, a temporada do armador encerra com nove jogos e uma média de 25 pontos, 5,6 rebotes e 8,1 assistências. O número de participações reduzidas se dá ao fato de uma suspensão de 25 jogos, após Ja Morant aparecer com uma arma de fogo nas redes sociais.

O retorno veio apenas no dia 19 de dezembro, quando venceu de forma triunfal o New Orleans Pelicans, com 34 pontos, seis rebotes e oito assistências. Deste então, o atleta elevou as esperanças dos torcedores do Grizzlies, que conseguiu um aproveitamento de 66%.

Agora, sem o seu principal jogador, a franquia da Conferência Oeste precisará dar a volta por cima e sair da 13ª colocação, com 13 vitórias e 23 derrotas. O próximo jogo será na noite desta terça-feira, 9, contra o Dallas Mavericks, 6° da Conferência, às 22h30, no American Airlines Center, em Dallas, no Texas.