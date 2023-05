Após saída de Rabello, Galícia anuncia Paulo Sales como novo treinador

Após o técnico Carlos Rabello pedir demissão do Galícia por questões pessoais, a diretoria azulina agiu rápido e acertou com Paulo Sales para a sequência da Série B do Campeonato Baiano. O anuncio foi feito nesta segunda-feira, 29.

O último trabalho de Sales foi com o Barcelona De Ilhéus, no Baianão 2023. Com três títulos na segunda divisão estadual, a experiência na competição foi determinante para a diretoria acertar com o profissional, que fica até o fim da temporada no Demolidor de Campeões.

Em comunicado oficial divulgado a imprensa, o clube Granadeiro agradeceu ao trabalho do agora ex-técnico Carlos Rabello.

"Sales tem muito respaldo no Futebol Baiano, além de títulos e vários acessos, encaixando-se assim no perfil ideal para comandar o Granadeiro até o fim da temporada. Ao Professor Carlos Rabello, fica a nossa solidariedade e agradecimentos pelos serviços prestados".

Sob o comando de Paulo Sales, o Galícia enfrenta o Grapiúna, no próximo domingo, às 16h, em Pituaçu, em jogo válido pela 4ª rodada da Série B do Baianão.