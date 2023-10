Após saídas, ex-diretor do Itabuna avalia "novos desafios" para 2024 | A TARDE

A semana turbulenta no Itabuna parece não ter fim. Desde a última segunda-feira, 9, diversas saídas têm impactado no planejamento do time para a temporada 2024, que já começou. A principal perda do clube foi a do investidor Leandro Amoedo, que parece ter causado um efeito dominó na estrutura do time.

Junto com Amoedo, também deixaram o projeto Tiago Ruas e Gerson Figueiredo, que eram parceiros no investimento e estavam trabalhando em conjunto desde a temporada de 2022, quando o Itabuna sagrou-se campeão da Série B do Campeonato Baiano. Na sequência, deixaram o clube: os diretores Murilo Ribeiro e Leonardo Cordier, o técnico da equipe Sérgio Araújo e, mais recentemente, o goleiro Thiago Passos, destaque da equipe em 2022 e 2023, que tinha pré-contrato assinado para o ano que vem.



Ao Portal A TARDE, o ex-diretor adjunto de futebol profissional Leonardo Cordier, revelou que sua saída está ligada a projetos pessoais e que vai torcer para a gestão do Itabuna fazer uma grande temporada em 2024, mesmo diante de novas competições em disputa.



“Estou com novos projetos na minha vida pessoal e não poderei dar 100% da minha dedicação nesse novo projeto. Imagino que será uma temporada repleta de novos desafios para a gestão do clube, até porque é um ano atípico de calendário com várias competições, mas acredito que a diretoria irá trabalhar da melhor maneira possível para concretizar o nome do Itabuna no cenário do futebol baiano”, contou ao Portal A TARDE.



Na noite desta terça-feira, 10, o conselho deliberativo do Itabuna realizou uma reunião para discutir os próximos passos do planejamento para a temporada 2024 após a saída do Grupo Amoedo. Durante o encontro, integrantes de uma torcida organizada do clube chegaram ao local para cobrar esclarecimentos sobre a situação atual da equipe, o que ocasionou um princípio de confusão entre membros do conselho e da torcida organizada.

Assista ao vídeo:





Torcedores organizados do Itabuna vão à reunião do conselho cobrar explicações Reprodução | Redes Sociais