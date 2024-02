Após terceira derrota no Baianão, Bahia de Feira demite treinador | A TARDE

Após perder a terceira partida em cinco rodadas no Campeonato Baiano, o Bahia de Feira decidiu demitir o técnico Oliveira Canindé. Na última quinta-feira, 1, o Tremendão foi derrotado pelo Jacuipense por 1 a 0 e terminará a 5ª rodada na zona de rebaixamento do estadual. A informação foi divulgada inicialmente pelo Blog Velame e confirmada pelo Portal A TARDE.

Um novo nome para assumir a vaga deixada por Canindé já foi escolhido pelo staff do Bahia de Feira, mas não foi revelado. No domingo, 4, às 16h, o Tremendão recebe o Jequié na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

Oliveira Canindé deixa o clube na 8ª posição com quatro pontos em cinco jogos. A única vitória foi na estreia, quando goleou o Jacobina por 6 a 1. O principal objetivo da diretoria do Bahia de Feira é conquistar vagas nas competições nacionais em 2025. Para isso, o Tremendão precisa chegar, pelo menos, na 5ª posição, desde que Bahia e Vitória se classifiquem para as semifinais.