Após tropeço diante da Venezuela, Diniz avalia: "A gente falhou" | A TARDE

O Brasil até teve domínio da posse de bola, mas esbarrou na falta de entrosamento entre os jogadores de ataque e ficou no empate em 1 a 1 com a Venezuela, na noite desta quinta-feira, 12, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na Arena Pantanal, a Canarinho até abriu o placar com Gabriel Magalhães, mas viu o adversário aproveitar a oportunidade com Bello e marcar um golaço para garantir um ponto para os venezuelanos.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico interino Fernando Diniz lamentou o empate em casa, mas avaliou que o time não jogou mal diante da Venezuela.



“Não achei que o time jogou mal. A gente criou chances para fazer o segundo, terceiro, quarto. E a gente não fez. E a gente cedeu contra-ataques que não deveria. No gol da Venezuela, principalmente, a gente falhou no que não deveria. Poderia ter ajustado a marcação e não oferecer a chance de o jogador finalizar. Não acho que a equipe fez uma partida ruim", disse Diniz.



"A gente teve outras possibilidades de fazer gol. O jogo se desenhou para a gente jogar mais pelos lados. Jogamos prioritariamente pelo lado esquerdo e com chutes de fora da área. A gente fez o goleiro deles trabalhar. É difícil jogar contra times muito recuados. Mas o volume que a gente teve, com a qualidade que a gente tem, o normal era aproveitar as chances e não conseguimos", acrescentou.



Agora o Brasil viaja até Montevidéu onde encara o Uruguai na terça-feira, 17. O jogo da 4ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 está marcado para as 21h no estádio Centenário. Fernando Diniz preferiu não fazer previsões sobre este duelo, mas garantiu que a equipe estará preparada para qualquer ocasião.



“Não dá para ficar fazendo previsão. A gente tem que estar preparado para todos os cenários. Existe uma tendência de que o Uruguai, até pela maneira com a qual o seu treinador gosta que o time jogue, de ser mais agressivo e marque mais adiantado. Tente propor mais o jogo. É uma previsão, mas a gente não sabe o que vai acontecer no jogo", concluiu o treinador.