Após vencer na estreia, Brasil foca na segunda rodada do Mundial | A TARDE

Recém-campeã dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, a Seleção brasileira de handebol feminino estreou no Mundial da modalidade pelo grupo G nesta quarta-feira, 29, vencendo a Ucrânia por 35 a 20. Na sequência, a equipe enfrentará a equipe do Cazaquistão, nesta sexta-feira, 1º, 14h.

As Leoas, como são carinhosamente chamadas, estão em busca do bicampeonato, tendo em vista que subiram ao lugar mais alto do pódio na edição de 2013. Em 2021, o Brasil ficou na 6ª colocação, quando acabou caindo nas quartas de final para a Dinamarca.



O adversário da segunda rodada saiu derrotada para a favorita do grupo, a Espanha, que venceu por um placar de 34×17. Este é o segundo ano consecutivo que as brazucas enfrentam as espanholas na fase de grupo do torneio. Na edição passada, no último jogo da fase de grupos, o resultado foi positivo para as adversárias, que colocaram 27 a 24 no placar, deixando a amarelinha na 2ª posição da chave.

O Mundial reúne 32 seleções divididas em oito grupos. As três melhores em cada chave ao final da fase inicial se classificam à etapa seguinte, levando consigo a pontuação dos três jogos. Quem vencer a competição na final em 17 de dezembro garante vaga olímpica em Paris 2024. As Leoas já têm presença assegurada na Olimpíada, ao conquistarem o ouro no Pan de Santiago.