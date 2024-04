Após vice no campeonato estadual, Cruzeiro demite Nicolás Larcamón | A TARDE

Após perder o título do Campeonato Mineiro para o Atlético, Nicolás Larcamón não resistiu e foi demitido do Cruzeiro nesta segunda-feira. O treinador argentino, de 39 anos, estava no clube desde o fim do ano passado, totalizando menos de cinco meses de trabalho.

Além do comandante, os auxiliares técnicos Javier Berges e Damian Ayude, o analista de desempenho Miguelangel Leopardi e o preparador físico Juan Cruz Monaco também não permanecem. Em um momento anterior, Larcamón já tinha sido eliminado da Copa do Brasil, quando perdeu para o Souza por 2x0.

Esta foi a quarta troca de comando em nove meses. A sequência começou com Pepa, que foi demitido em agosto de 2023. Assim, Zé Ricardo assumiu e foi desligado em novembro, dando a Paulo Autuori e Fernando Seabra o comando interino. Logo depois, Nicolás Larcamón chegou ao fim do ano.

Agora, o Cruzeiro busca um novo comandante para o Campeonato Brasileiro, que inicia neste fim de semana. A Raposa estreia contra o Botafogo, no domingo, 14, às 17h, no Estádio Mineirão.