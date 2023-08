Apresentado, Edson Lucas se diz pronto para estrear no Vitória

O Vitória apresentou na tarde desta quinta-feira, 10, o lateral-esquerdo Edson Lucas, que estava no Retrô-PE. O defensor esteve ao lado de Ítalo Rodrigues, executivo de futebol do clube. Ele foi o último reforço contratado na janela de transferências.

Antes de chegar na Toca do Leão, Edson Lucas revelou que conversou com Osvaldo, com quem já atuou no CSA e tem uma amizade.

"Sim, conversei com ele. A gente tem uma amizade desde lá do CSA e ficamos muito próximos. Ele manteve contato comigo, me informando que eu poderia vir pra cá. Meu nome estava circulando aqui e a gente conversou muito. Ele falou que o grupo é muito bom, dedicado e eu fico feliz por isso", explicou.

O jogador falou que seus principais objetivos ao vestir o manto vermelho e preto são o título e o acesso a elite.

"Meu objetivo é poder somar com o grupo e conseguir este acesso que é tão visto pela galera do Vitória. O segundo objetivo aqui é ser campeão da Série B. O principal objetivo é o acesso", falou.

Edson Lucas comentou sobre sua postura em campo. Ele se considera um lateral-esquerdo ofensivo e que não tem dificuldade na parte defensiva.

"Me acho muito ofensivo. Tenho uma parte a mais ofensiva na minha carreira. Defensivo eu não deixo muito a desejar. Faço bem a parte defensiva", resumiu.

"Já atuei na parte ofensiva na linha da frente. Tanto ala como lateral, faço bem as duas posições", completou.

O Barradão tem sido uma arma do Vitória na Série B. O time tem a segunda melhor média de público no campeonato. Edson Lucas diz que jogar com estádio lotado é uma responsabilidade a mais.

"Já tive experiência no CSA e tenho sobre torcida, pois já peguei um público alto. E posso dizer que é uma responsabilidade grande", disse.

Edson diz estar fisicamente preparado e se coloca a disposição do técnico Léo Condé para o jogo contra o Ceará, neste domingo 13, às 18h, no Barradão, pela 23ª rodada da Segundona nacional.

"Me sinto pronto. Estava parado há 15 dias. Só faltava um pouco de ritmo a mais pra poder voltar a jogar em alto nível de novo", revelou.

"Vai depender do nosso treinador. Eu já estou pronto, fiz todas as avaliações e estou a disposição dele", concluiu.