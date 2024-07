Arana revela a 'jogada de mestre' para Vini Jr se destacar na Seleção

Guilherme Arana concedendo entrevista coletiva em Las Vegas - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Além do resultado inesperado na estreia da Copa América, diante da Costa Rica, outro alvo de críticas na Seleção Brasileira é o candidato a melhor jogador do mundo, o atacante Vini Jr. O lateral-esquerdo Guilherme Arana, que joga do mesmo lado do astro brasileiro, indicou que o que falta é entrosamento.

"Todos nessa sala sabem que no um contra um é diferente, consegue ter a vantagem fácil. Isso vai se aperfeiçoando durante os treinamentos e jogos. É uma satisfação jogar com ele, tenho certeza que esse entrosamento, conforme jogos e treinos, vai ficar cada vez mais forte", destacou Arana, em coletiva nesta quarta-feira, 26.

A insatisfação do torcedor brasileiro com sua Seleção não é de hoje. E mais uma cena de protestos, ao fim do jogo contra a Costa Rica, deu o que falar. A cena do lateral-direito Danilo batendo boca com um torcedor e a carta de apoio publicada por Neymar Jr foram pautas da entrevista.

"É um sonho estar vestindo essa camisa, muitas pessoas sonharam em estar aqui. Que eles nos apoiem, o torcedor apoiando é um combustível a mais, é importante. Sempre que tinha jogo da seleção brasileira eu ficava na rua com meus amigos para assistir. Acredito que diminuiu um pouco, mas estamos aqui para resgatar esse sentimento novamente", frisou o atleta.

O Brasil fez nesta quarta o primeiro treino completo em Las Vegas e a comissão técnica mudou o horário da atividade para fugir do forte calor na cidade do estado de Nevada. O treinamento será somente às 19h, 23h de Brasília.