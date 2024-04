Árbitros baianos são convocados para treinos no Árbitros de Elite 2024 | A TARDE

Entre os 54 convocados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para realizarem a pré-temporada para Árbitros de Elite 2024, cinco são baianos. São eles, os árbitros centrais Bruno Nogueira Prado e Bruno Pereira Vasconcelos, os assistentes Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Luanderson Lima dos Santos (FIFA), e o VAR Diego Pombo Lopez (FIFA).

Os selecionados para compor o grupo de elite da arbitragem brasileira participarão de atividades de aprimoramento e capacitação continuada, visando as competições. A programação inclui treinamentos técnicos e físicos para árbitros, assistentes, VAR e AVAR.

A pré-temporada utilizará as estruturas do Centro de Excelência da Arbitragem Brasileira (CEAB), Clube de Aeronáutica (CAER) e auditórios do hotel onde eles se hospedarão no Rio de Janeiro. O primeiro grupo, onde Alessandro Matos está incluído, iniciou os trabalhos desde a última segunda-feira, 1º, e seguirão até a próxima sexta, 5.

Enquanto Bruno Prado, Bruno Vasconcelos, Luanderson Lima e Diego Pombo estarão no próximo grupo entre os dias 8 e 12 de abril. O instrutor e vice-presidente da CEAF-BA, Vidal Cordeiro Lopes, fará parte da equipe de instrutores das duas turmas.