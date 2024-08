Arena Fonte Nova apoia Martagão Gesteira em campanha do McDonalds

Arena Fonte Nova - Foto: Divulgação | EC Bahia

Em um gesto de solidariedade, a Arena Fonte Nova divulgou que apoiará novamente a campanha McDia Feliz, em benefício do Hospital Martagão Gesteira, em Salvador. A parceria vai promover e vender tíquetes antecipados para o evento, cuja arrecadação será destinada ao hospital filantrópico.

Nesta quarta-feira, 7, durante a partida entre Bahia e Botafogo, pela Copa do Brasil, e no domingo, 11, no clássico Ba-Vi, pelo Campeonato Brasileiro, a Arena Fonte Nova disponibilizará stands para comercializar os tíquetes da campanha. Além disso, panfletos informativos serão distribuídos em três pontos de acesso do estádio, incentivando o público a participar.

O McDia Feliz será realizado no dia 24 de agosto, quando a venda do Big Mac em todos os restaurantes McDonald 's será revertida para o Martagão Gesteira. O valor arrecadado, tanto nas vendas prévias quanto no próprio dia, será utilizado para ampliar os transplantes de medula óssea (TMO) realizados pelo hospital, que é o único na Bahia a oferecer esse tratamento a crianças e adolescentes até 14 anos pelo SUS.

“Estamos com o Martagão nesta e em outras iniciativas para contribuir com esta causa tão importante, que possibilita o tratamento de crianças de todo o estado. Convocamos os torcedores para se unir nesse espírito de solidariedade, que fará a diferença na vida de muitas famílias”, destacou Thaise Muniz, coordenadora de Comunicação e Responsabilidade Social da Arena Fonte Nova.

O tíquete antecipado para o McDia Feliz custa R$ 19 e pode ser adquirido também pela Central de Relacionamento do hospital (71 3032-3773 / 98146-2315), na Loja Social do Hospital, com voluntários do Martagão, e online através do site do Instituto Ronald.