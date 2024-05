Arena Fonte Nova e Loja do Bahia receberão doações para o RS | A TARDE

Bahia, Arena Fonte Nova e a Chamada Solidária se uniram visando angariar doações em prol das vítimas das fortes chuvas que assolam o estado do Rio Grande do Sul. A iniciativa será iniciada na manhã desta quarta-feira, 8.

A Arena Fonte Nova irá disponibilizar dois pontos de arrecadação. O primeiro será na recepção, no estacionamento EDG, localizado na Ladeira da Fonte das Pedras. O segundo será na Loja do Bahia, no Dique do Tororó. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

No jogo entre Bahia e RB Bragantino, marcado para o próximo domingo, 12, na Fonte Nova, informativos serão exibidos para motivar o torcedor Tricolor a participarem da campanha.

