Arena Fonte Nova sedia evento gamer neste sábado, 20; confira | A TARDE

O Community Day, um dos encontros mais aguardados pela comunidade gamer de Salvador, está prestes a receber a Grande Final do Circuito Brasileiro de League of Legends - 1º Split 2024. O evento está programado para acontecer no próximo sábado, 20, na NAVE Arena CWG, localizada na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, a partir das 11h. Com uma extensa programação que se estenderá por mais de 10 horas, os participantes poderão desfrutar de uma variedade de atividades e competições, com prêmios que ultrapassam os R$ 3 mil em um único dia.

O Community Day atrai tanto influenciadores quanto entusiastas dos esportes eletrônicos, oferecendo uma experiência repleta de diversão e interação. Serão realizados mais de seis torneios, abrangendo jogos como League of Legends, Valorant, EA FC24 (FIFA), Street Fighter 6, Just Dance, Pokémon TCG, e muito mais. Além disso, diversas atrações estarão disponíveis, como a Loja CWG, sessões de Flash Tattoo, consoles de PS5 para jogar livremente, experiências de Realidade Virtual, Fliperamas e a transmissão ao vivo da Grande Final do CBLOL.

Os ingressos estão disponíveis para compra antecipada no site da NAVE Arena CWG. Não há idade mínima para participar do evento, porém, os participantes com 15 anos ou menos devem estar acompanhados por um adulto responsável, ambos com ingressos e portando documento de identificação com foto. Crianças de até 6 anos têm acesso livre, desde que estejam acompanhadas dos responsáveis e munidas de documento de identificação.