Argentina estreia em casa nas Eliminatórias da Copa de 2026

Uma desafiante seleção do Equador colocará à prova a Argentina de Lionel Messi nesta quinta-feira, 6, para saber se a tricampeã mundial mantém intacto o seu poderio após vencer a Copa do Catar-2022, pela primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Nove meses depois de conquistar o tri (1978-1986-2022), a 'Albiceleste' volta à estrada para defender seu reinado contra um time pronto para a luta no estádio Monumental de Buenos Aires.

Equador é "uma equipe muito boa, com um treinador que tem uma linha de jogo marcada. Tem jogadores de bom nível. Será muito difícil, é uma seleção que pode nos colocar em dificuldades", alertou o técnico argentino, Lionel Scaloni.

Ainda há um clima festivo do lado argentino. Mas Scaloni já antecipou que fará tudo o que estiver ao seu alcance para que a sua equipe não descanse sobre os louros alcançados naquela final surpreendente contra a França (3-3 e 4-2 nos pênaltis) no Catar.

"O passado já passou, foi algo histórico, mas agora é hora de continuar", insistiu o técnico.

"A Copa do Mundo foi inesquecível, mas acabou", parece ser o pensamento geral dos argentinos. Eles são guiados por um Messi renovado, depois de dois anos de pesadelo no Paris Saint-Germain. O astro se transferiu para os Estados Unidos para sacudir a MLS com seu talento e carisma, agora como líder do Inter Miami.

"Começa um novo caminho. O compromisso continua o mesmo e aproveitamos muito o passado. Agora temos que entrar com uma vontade diferente e uma mentalidade diferente para continuar ganhando coisas com a seleção. As Eliminatórias são jogos muito importantes para nós, para continuar mostrando que estamos preparados para grandes coisas", acrescentou o meia Enzo Fernández.

A Argentina entra como franca favorita ao lado do Brasil para garantir uma das seis vagas diretas para a próxima Copa do Mundo, mas os tricampeões não pretendem relaxar diante do Equador, adversário que também jogou a Copa do Catar e já se mostrou complicado outras vezes para a Albiceleste em Buenos Aires.

Como de costume, os holofotes antes da partida costumam se direcionar para Lionel Messi, que interrompeu sua bem-sucedida trajetória no Inter Miami para retornar à Argentina, e neste sentido o presidente da Federação Argentina de Futebol, Claudio Tapia, destacou que "ele ama a seleção, ele fica feliz quando chega ao centro de treinamento e fica com os companheiros".

Equador aposta em Enner Valencia

Do lado visitante, o técnico espanhol Félix Sánchez já preparou uma possível escalação com três zagueiros, mas ainda não definiu quem acompanhará Enner Valencia, atacante que tem se destacado ao marcar três gols no Catar e que teve grandes atuações pelo Internacional que eliminou o poderoso River Plate na Copa Libertadores.

O Equador também inicia uma nova etapa, com Sánchez no lugar do argentino Gustavo Alfaro, que levou 'La Tricolor' à Copa do Mundo, embora não tenha conseguido passar da fase de grupos, eliminado pelo Senegal na última partida.

O Equador iniciará as Eliminatórias com menos três pontos devido à sanção imposta pelo Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) antes do Catar-2022, pela escalação do jogador Byron Castillo numa inclusão indevida.

Além desta situação, o jogador Pervis Estupiñán, destaque do inglês Brighton, antecipou que "este tipo de jogo é muito motivador para nós. Vamos jogar contra a campeã mundial e contra grandes jogadores. Estamos mais fortes, com mais experiência. Então vamos tentar somar e conseguir um bom resultado".

Além disso, o jovem Kendry Páez, de apenas 16 anos e jogador do Independiente del Valle, avaliou que a Argentina "será uma adversária muito difícil. Eles são os campeões e têm o que há de melhor no mundo, mas não temos medo de nada, vamos dar o melhor de nós".

A partida será disputada na quinta-feira, a partir das 21h locais (e 21h de Brasília), no estádio Monumental, com mais de 80 mil lugares esgotados, e o árbitro será o colombiano Wilmar Roldán, enquanto seu compatriota Jhon Perdomo estará no comando do VAR.

Prováveis escalações:

Argentina: Emiliano Martínez - Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi e Nicolás Tagliafico - Rodrigo De Paul, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister - Lionel Messi, Lautaro Martínez ou Julián Álvarez e Ángel Di María. Técnico: Lionel Scaloni.

Equador: Alexander Domínguez ou Hernán Galíndez - Félix Torres, Robert Arboleda e William Pacho - José Hurtado, Carlos Gruezo, José Cifuentes, Moisés Caicedo e Pervis Estupiñán - Enner Valencia e Gonzalo Plata ou Jhojan Julio. Técnico: Félix Sánchez.