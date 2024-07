Argentina vence Canadá na abertura da Copa América 2024

Messi não fez gol, mas deu assistência na estreia - Foto: CHARLY TRIBALLEAU | AFP

Com um explosivo Lionel Messi no segundo tempo, a tricampeã mundial Argentina iniciou com sucesso a defesa do título da Copa América ao vencer o Canadá por 2 a 0, na abertura do torneio continental, nesta quinta-feira, 20, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Os atacantes Julián Álvarez, no início do segundo tempo (49'), e Lautaro Martínez (88'), foram os autores dos gols no Estádio Mercedes-Benz, repleto de camisas 'albicelestes' com a presença massiva de 70.564 espectadores.

"Sabíamos que ia ser assim. Sabíamos do que o Canadá era capaz. Foi um jogo como esperávamos, muito duro, muito físico, principalmente no primeiro tempo, houve poucos espaços. Felizmente encontramos algo rápido no segundo tempo e conseguimos jogar um pouco melhor", disse Messi após a vitória.

Com esta vitória na abertura do Grupo A, que é completado por Chile e Peru, a Argentina ampliou para 21 jogos sua invencibilidade desde aquela surpresa contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2022, no Catar.

A tricampeã mundial, que venceu a última edição da Copa América no Brasil em 2021 ao derrotar a seleção brasileira na final no Maracanã, busca o décimo sexto título para se tornar a seleção com mais títulos da história da competição, honra que hoje divide com o Uruguai (15 troféus cada).

A primeira rodada do Grupo A será concluída nesta sexta-feira (21), quando chilenos e peruanos vão se enfrentar em Arlington (Texas).

"Quando conseguimos executar nosso plano tático, tornamos as coisas muito difíceis para a Argentina e poderíamos ter marcado um gol e aberto o placar", lamentou o técnico canadense Jesse Marsch em entrevista coletiva.

"Deixamos este jogo escapar quando tínhamos certas coisas sob controle. Agora temos que nos concentrar no Peru [terça-feira, dia 25, em Kansas City], outro jogo muito difícil, e não podemos dar nada por garantido", acrescentou o treinador dos 'Canucks' .