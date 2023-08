Argentina vence o Brasil e conquista o Sul-americano de Vôlei

No Ginásio Geraldão, em Recife, jogando diante de sua torcida, o Brasil foi derrotado pela Argentina por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 29/27 e 25/22. Esse resultado consagrou os Hermanos como campeões do Sul-americano de vôlei pela segunda vez em sua história.

Com a consequência dessa derrota, é provável que a Argentina supere o Brasil na classificação da FIVB (Federação Internacional de Voleibol). Isso poderia assegurar aos argentinos uma vaga nos Jogos Olímpicos, caso não a conquistem no Pré-Olímpico. Por sua vez, os brasileiros têm a tarefa de garantir a classificação no Rio de Janeiro, a fim de assegurarem sua participação em Paris 2024.

A última vez que a Argentina havia vencido um Campeonato Sul-Americano foi em 1964, quando os Hermanos se sagraram campeões em casa aproveitando a ausência do Brasil. No entanto, a geração atual, composta por Luciano De Cecco, Facundo Conte, Bruno Lima e Marcelo Mendes, finalmente encerrou esse jejum de quase 60 anos ao levantar a taça, derrotando o time que mais vezes venceu o torneio em sua própria casa.