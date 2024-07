Argentina vence o Chile e garante classificação na Copa América

Com o resultado, o time liderado por Lionel Messi venceu a segunda partida - Foto: Reprodução/X/Argentina

Na noite desta terça-feir, 25, a seleção da Argentina garantiu a classificação antecipada para as quartas de final da Copa América ao bater o Chile por 1 a 0. Em jogo disputado no estádio MetLife Stadium, nos Estados Unidos, o único gol da partida foi feita por Lautaro Martínez.

Com o resultado, o time liderado por Lionel Messi venceu a segunda partida, chegou aos seis pontos no Grupo A e garantiu presença na próxima fase. O Chile ficou estacionado em 1 ponto e segue na terceira colocação.



Leia Mais:



>> Brasil não sai do empate com Costa Rica na estreia da Copa América

>> Vídeo: Bandeirinha desmaia em jogo da Copa América e é socorrido

>> Colômbia vence Paraguai pelo grupo do Brasil na Copa América

Próximos jogos

As duas equipes voltam a jogar no próximo sábado, 29, às 21h. O Chile encara o Canadá, enquanto a Argentina joga contra o Peru. Os dois jogos serão válidos pela última rodada do Grupo A da Copa América.