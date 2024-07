Vídeo: Bandeirinha desmaia em jogo da Copa América e é socorrido

Goleiro Crépeau tenta socorrer o bandeirinha - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Durante a partida entre Peru e Canadá, válida pela segunda rodada do grupo A da Copa América, o assistente de arbitragem Humberto Panjoj, da Guatemala, desmaiou em campo. O incidente ocorreu nesta terça-feira, 25, aos 48 minutos do primeiro tempo no Children's Mercy Park, em Kansas City, Estados Unidos.

A temperatura elevada, que chegou a 37°C, pode ter contribuído para o mal-estar do auxiliar, que caiu no gramado e foi prontamente socorrido pelo goleiro Crépeau, do Canadá. As equipes médicas de ambas as seleções atenderam Panjoj, que deixou o campo consciente, mas em uma maca. Após a remoção do árbitro, ele foi substituído e a partida foi retomada.

Com a bola rolando novamente, o Canadá conseguiu superar o Peru, vencendo por 1 a 0. O gol decisivo foi marcado pelo atacante Jonathan David no segundo tempo, garantindo a vitória da seleção norte-americana.

Veja o momento em que o árbitro é socorrido em campo: