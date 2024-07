Argentina vence Peru e vai às quartas da Copa América

Autor de 2 gols, Lautaro Martinez celebra vitória dos atuais campeões - Foto: HECTOR VIVAS / GETTY IMAGES VIA AFP

A Argentina venceu o Peru por 2 a 0 neste sábado, 29, em Miami (Flórida) e se classificou como primeira colocada do Grupo A da Copa América-2024, em partida que dominou do início ao fim e que foi resolvida com dois gols de Lautaro Martínez no segundo tempo.

O atacante garantiu o triunfo sobre o Peru, que precisava de uma vitória para avançar às quartas de final, com um gol aos 47 minutos e outro aos 86. Ele mantém uma sequência invejável de quatro gols em três jogos do torneio.

A 'Albiceleste' chega às quartas de final com uma campanha 100%, conquistando nove pontos dos nove em disputa, e se confirma como uma das grandes favoritas ao título.

Canadá classificado

Quem também avançou para a próxima fase no grupo da Argentina foi a seleção do Canadá ao empatar em 0 a 0 com o Chile em Orlando, pela terceira e última rodada do Grupo A em que a Argentina, campeã continental, terminou em primeiro.

Os 'Canucks', estreantes no torneio de seleções da Conmebol, garantiram a vaga no Inter&Co Stadium, casa do Orlando City da MLS, em uma partida sem atritos e com poucas situações de gol, e amplamente favorecidos pela expulsão do lateral chileno Gabriel Suazo aos 27 minutos.

Seleções fizeram jogo duro e não saíram do empate sem gols | Foto: Gregg Newton / AFP

A 'Albiceleste', que no mesmo horário derrotou o Peru por 2 a 0 em Miami, terminou em primeiro lugar da chave com uma campanha 100%, enquanto os canadenses ficaram em segundo lugar com 4 pontos. Chile e Peru, eliminados, conquistaram apenas 2 e um ponto, respectivamente.



Nas quartas de final, a Argentina enfrentará o segundo colocado do Grupo B, na quinta-feira, em Houston, enquanto o Canadá terá pela frente o primeiro dessa mesma chave, na sexta-feira, em Arlington (Texas).