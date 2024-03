Arqueira baiana é convocada para defender Brasil no Pan da categoria | A TARDE

A arqueira baiana Renata Barros foi convocada pela Confederação Brasileira de Tiro com Arco para representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano de Arquearia 2024, em Medellín, na Colômbia. A competição será realizada entre os dias 9 e 14 de abril.

Antes de embarcar para a Colômbia, Renata participará do WRE Brasil 2024, que será realizado em Maricá, no Rio de Janeiro, entre os dias 25 e 31 de março, paralelamente ao Campeonato Sul Americano de Tiro com Arco. Essa será a primeira experiência da atleta em um campeonato internacional de peso representando a Bahia. A competição contará pontos para o ranking mundial.

Renata é uma das 10 melhores arqueiras do país na categoria Barebow, além de ser recordista na Bahia. Ela também é presidente da Federação Baiana de Arco e Flecha (FBAF). Desde que se profissionalizou, em 2018, ela foi instrutora em diversos grupos e clubes de tiro com arco em Salvador, quando decidiu empreender na área em 2022 e fundar o próprio clube - o Clube de Tiro com Arco Asas, com sede em Brotas e no Clube Espanhol.

Para participar das competições, Renata conta com apoio da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (SEMPRE) de Salvador, e da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb). Para custear as demais despesas da viagem, a atleta está mobilizando a internet para pedir auxílio através de uma vaquinha. Quem quiser contribuir, pode enviar um pix para: [email protected].