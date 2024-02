Arraial D'Ajuda recebe projeto que incentiva a prática esportiva | A TARDE

A segunda etapa do Projeto Verão Costa a Costa é realizada neste fim de semana em Arraial D’Ajuda. Mais de mil atletas já participaram desde a primeira etapa, em Prado. O número superou a meta inicial de 980 atletas prevista para todas as seis etapas da ação.

O projeto oferece competições nas modalidades de beach soccer, futevôlei, beach tennis e vôlei de praia, além de clínicas esportivas e escolinhas abertas ao público, práticas de tirolesa, arvorismo e escalada, e ainda um Espaço Kids com brincadeiras para a criançada, com a presença de monitores especializados. Em Arraial D'Ajuda, ainda foram oferecidas escolinhas de skate e futemesa.

“O evento é muito atrativo para os jovens da cidade, estou gostando muito. Aqui, às vezes, faltam instrutores. Hoje foi uma experiência boa ter contato com pessoas diferentes, com técnicas do esporte, tem sido muito legal", disse Milena Almeida, de 14 anos, que mora na região e pratica futevôlei.

Duzentas pessoas, entre atletas e amadores, participaram de um “treinão” de incentivo à prática da corrida, neste sábado, 3, percorrendo distâncias de três e seis quilômetros. Para alguns atletas já praticantes do esporte, a atividade serviu de preparação para a Maratona do Descobrimento.

Um dos participantes foi o secretário Davidson Magalhães, titular da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). "A gente tem que dar exemplo. O Verão Costa a Costa tem esse propósito de estimular a prática esportiva, mas não só. É um evento que reúne esporte, cultura, lazer e também a geração de emprego e renda", afirmou.

Davidson Magalhães (à esq.) participa de "treinão" em Arraial D'Ajuda | Foto: Yago Matheus | Ascom Setre

A edição de Arraial D'Ajuda termina neste domingo, 4, com as finais das competições nas quatro modalidades esportivas previstas. A próxima parada do Verão Costa a Costa será em Olivença, em Ilhéus, de 29 de fevereiro a 03 de março. Depois o projeto passa pela Costa do Dendê (Valença), Costa dos Coqueiros (Camaçari) e Salvador.

O Verão Costa Costa é uma ação do Governo da Bahia realizada pela Setre, por meio da Superintendência de Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), em parceria com a Unisport.