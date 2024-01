Arrependido, ex-Liverpool quer deixar o futebol Árabe | A TARDE

Jordan Henderson, ex-capitão do Liverpool, enfrenta desafios após sua mudança para o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. De acordo com o "The Athletic", seis meses após a transferência, o jogador expressa arrependimento e busca um retorno à Premier League.

Sua vontade de retornar ainda nesta janela de transferências esbarra em obstáculos. Um possível caminho seria um empréstimo imediato para um clube com menos destaque na liga inglesa, dadas suas circunstâncias de idade e salário elevado. Uma alternativa também considerada é buscar uma equipe em outra liga europeia.

O jornal "The Athletic" destaca que Henderson e sua família enfrentaram dificuldades de adaptação no Oriente Médio, com seus familiares residindo na fronteira entre Arábia Saudita e Bahrein, a cerca de uma hora do clube. Inicialmente, ele planejava cumprir seu contrato de três anos assinado em julho, mas seu descontentamento parece ter se intensificado, contrariando essa perspectiva.

A insatisfação de Henderson é particularmente notável, considerando a controvérsia gerada por sua escolha de se juntar ao Al-Ettifaq em meio às críticas aos direitos humanos no país. O jogador, além de ser um dos atletas mais experientes da seleção inglesa, encarou críticas ao aceitar a oferta saudita.

Após 12 temporadas no Liverpool, onde chegou em 2011 do Sunderland, Henderson deixou o clube com dois anos restantes em seu contrato. Sua mudança para a Arábia Saudita, sob a recomendação do técnico Steven Gerrard, resultou em 19 jogos disputados, cinco assistências e nenhum gol marcado. O Al-Ettifaq, sua nova equipe, está em oitavo lugar na liga saudita, distante da disputa pelo topo da tabela.