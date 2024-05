Arsenal goleia Chelsea e volta a assumir liderança da Premier League | A TARDE

O Arsenal reforçou nesta terça-feira (23) sua liderança no Campeonato Inglês ao golear em casa o Chelsea por 5 a 0, em jogo adiado da 29ª rodada da Premier League.

Com 77 pontos, os 'Gunners' se distanciam do Liverpool, 2º com 74, e do Manchester City, 3º com 73. Os 'Reds' visitam Goodison Park na quarta-feira no derby contra o Everton, enquanto os 'Citizens' têm dois jogos pendentes, o primeiro deles fora de casa contra o Brighton, na quinta-feira.

Nesta terça, no Emirates Stadium, no norte da capital britânica, Leandro Trossard (4'), Ben White (52' e 70') e Kai Havertz (57' e 65') nocautearam o Chelsea, com uma goleada que poderia ter sido ainda mais cruel se não fosse por várias boas defesas do goleiro sérvio Djordje Petrovic.

Os 'Blues', eliminados no sábado da Copa da Inglaterra na semifinal contra o City (1-0), ocupam a 9ª posição (47 pontos) do campeonato, e estão com muitas dificuldades na luta por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada, que é o objetivo mínimo dos jogadores comandados pelo técnico Mauricio Pochettino.

O argentino não pôde contar com o seu melhor jogador da temporada, o jovem Cole Palmer, que desfalcou a equipe por estar doente. Sem o dinamismo do inglês, o Chelsea se mostrou totalmente inofensivo nas poucas ocasiões em que rondou a baliza defendida pelo espanhol David Raya.

Enquanto aguardam o que farão seus rivais em suas partidas, os jogadores de Mikel Arteta terão mais um grande teste na corrida pelo título no domingo às 10h (horário de Brasília), no clássico do norte de Londres, no estádio de seu rival Tottenham (5º).